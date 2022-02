Raspadori nel mirino della Juventus. Inter molla la pista? I motivi – TS

Secondo l’edizione odierna del Tuttosport la Juventus avrebbe messo gli occhi su Giacomo Raspadori del Sassuolo. L’attaccante, accostato anche all’Inter, non sarebbe più una priorità per i nerazzurri

INTERESSE – La Juventus, dopo un mercato importante a gennaio, lavora già ai possibili colpi estivi. Mentre si monitora la situazione relativa a Dybala (con l’Inter spettatrice interessata, ndr), i bianconeri avrebbero già individuato un nuovo possibile rinforzo per il reparto offensivo: si tratta di Giacomo Raspadori del Sassuolo. I neroverdi vorrebbero trattenere il talento della nazionale, ma i bianconeri ci proveranno. E l’Inter? Secondo il Tuttosport, l’eventuale approdo a Milano di Scamacca e Frattesi chiuderebbe le porte ad un approdo di Raspadori in nerazzurro con i bianconeri, quindi, che avrebbero una rivale in meno nella corsa al numero 18 del Sassuolo.

Fonte: Tuttosport