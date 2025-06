Raspadori rivela: «Spalletti felice per lo scudetto del Napoli. Un legame!»

Giacomo Raspadori è tornato sulla vittoria dello scudetto, da parte del Napoli, dal ritiro della Nazionale. Di seguito le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Giacomo Raspadori si è così pronunciato ad Azzurri Live direttamente dal ritiro dell’Italia: «C’è grande entusiasmo, grande gioia di iniziare questo nuovo percorso. Quando chiama la Nazionale, penso che l’energia venga da sola. Poi, è chiaro che per l’annata che abbiamo vissuto (al Napoli, ndr.) abbiamo una componente di gioia in più. Si è trattato del coronamento di una stagione tosta, difficile, che ha lasciato dentro di noi un segno indelebile».

Raspadori sulla gioia di Spalletti per il trionfo del Napoli

IL RAGIONAMENTO – Raspadori ha poi proseguito: «Spalletti ha dimostrato di essere stato molto felice per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Con noi si è creato un rapporto molto stretto, lo abbiamo visto davvero contento per la squadra e per la città. Lui sa cosa significhi vincere a Napoli. La nostra vittoria ha trasmesso la bellezza del gioire, ma anche soffrire, insieme. Le sofferenze della stagione non hanno fatto altro che aumentare il carico di gioia successivo. La felicità da noi vissuta dev’essere riportata qui, in Nazionale, con la volontà di conseguire risultati importanti».