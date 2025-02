Raspadori: «Inter? Una grande squadra reagisce e dobbiamo farlo»

Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato al termine della partita tra Como e Napoli, finita 2-1 per i padroni di casa. Nel prossimo turno ci sarà la sfida contro l’Inter.

REAZIONE – Giacomo Raspadori ha accompagnato Antonio Conte in sala stampa al termine della partita tra Como e Napoli, terminata 2-1 a favore dei comaschi. L’attaccante, autore del momentaneo 1-1, ha risposto così alla domanda sul sorpasso dell’Inter in classifica. Queste le sue parole: «Fino ad ora abbiamo ragionato partita dopo partita, i risultati positivi e le vittorie portano entusiasmo. Non è semplice reagire dopo una sconfitta, la prima cosa che dobbiamo fare è questa. Se vogliamo dimostrare di essere una grande squadra, dobbiamo subito reagire». Il distacco tra Napoli e Inter rimane comunque minimo, visto che i nerazzurri, grazie alla vittoria di ieri sera contro il Genoa, sono saliti a quota 57 punti in classifica. Dunque la squadra di Simone Inzaghi arriverà al Diego Armando Maradona con un punto in più. Ma occhio anche all’Atalanta, che vincendo contro l’Empoli nel pomeriggio potrebbe aggiungersi alle due squadre di testa in un clamoroso triello. Raspadori ha trovato il suo secondo gol consecutivo, dopo quello messo a referto contro la Lazio all’Olimpico. Resta dunque un giocatore da non sottovalutare.