Raspadori: «Aggiornamenti da Inter-Lazio? Ci isoleremo!»

Raspadori non vuole sentire parlare di aggiornamenti da Inter-Lazio durante la partita tra Parma e Napoli. Le parole dell’attaccante.

ISOLARCI – interpellato da DAZN, Giacomo Raspadori, prima di Parma-Napoli, ha parlato così della partita del Tardini e dei possibili aggiornamenti che arriveranno da San Siro per Inter-Lazio: «Ci siamo preparati nel migliore dei modi e non vediamo l’ora di scendere in campo. Aggiornamenti da Milano? Ci isoleremo, sappiamo quanto sia importante per tutti. Normale che nelle ultime partite c’è più attenzione e voglia. Siamo contenti di giocare questa partita. Ci diciamo da inizio anno, siamo qui per giocare partita importante, sappiamo dell’importanza e quanto abbiamo lavorato».