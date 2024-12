Ranocchia: «Tre squadre in lizza per lo scudetto. Da Conte mi aspetto questo»

Andrea Ranocchia si è espresso sulla lotta scudetto, indicando le tre squadre che reputa favorite per il successo finale e pronunciandosi sulle aspettative che ripone nel tecnico Antonio Conte.

IL RAGIONAMENTO – Andrea Ranocchia è intervenuto a Pressing sulla corsa a tre per la conquista della Serie A, ponendo l’accento su come Antonio Conte intende porsi in questo scenario. Questo il commento dell’ex calciatore dell’Inter: «Da Conte mi aspetto la volontà di non arrendersi, dato che si tratta di un allenatore che vuole sempre vincere e che non firma per un secondo posto. Per quanto riguarda il campionato, penso che sia aperto a 3 squadre (Inter, Napoli e Atalanta, ndr.), ognuna con un percorso ed un passato diverso, che arriveranno tutte e tre fino in fondo».