Ranocchia: «Ricordo salvataggio Bayern. Volo da Crotone che momento!»

Andrea Ranocchia, tramite il profilo ufficiale Instagram dell’Inter, ha risposto alle domande dei fans nerazzurri ricordando il salvataggio sulla linea in Bayern Monaco-Inter, nonché il volo dopo Crotone-Inter

BOTTA E RISPOSTA − Ranocchia ha risposto così ai fan dell’Inter: «Il mio gol più bello quello che ho fatto a Inter-Chievo qualche anno. Fa bella soddisfazione il salvataggio contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena perché poi abbiamo rimontato e vinto quella partita. Eravamo in difficoltà ma bellissimo ricordo. Amare quello che si fa giorno dopo giorno e fare quello che si fa giorno dopo giorno. Il ricordo più bello nell’aereo quando siamo tornati da Crotone, in cui si è capito che mancava veramente poco per la vittoria dello scudetto. A San Siro sempre grande emozione, anche entrare dentro lo stadio e vivere quella atmosfera. Sono passati tanti ragazzi da Appiano Gentile ma sono sono legato a Marcelo Brozovic e Samir Handanovic con cui gioco da tantissimo tempo. Ma anche il duo Tommaso Berni-Daniele Padelli. Ho tanti aneddoti da raccontare soprattutto con Brozovic con cui ci divertiamo tanto».