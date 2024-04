Ranocchia: «Per un giovane difficile giocare per Inter o Juventus»

I giovani fanno fatica ad imporsi nel nostro campionato, il problema è serio. Andrea Ranocchia spiega il motivo per cui è difficile giocare per loro su Sport Mediaset.

DIFFICOLTÀ – Andrea Ranocchia spiega nello specifico: «Per un giovane è molto difficile giocare in club come Inter o Juventus. La pressione mediatica è molto forte, Allegri lo dice spesso. Ci vuole tempo e il tecnico sa come gestire Yildiz. Ci sono equilibri da mantenere all’interno di una rosa. In una grande squadra ti aspetti che tutti i giocatori facciano bene sempre. Nessuno riesce ad aspettare un giovane, le grandi squadre devono vincere tutte le partite. Non c’è tempo per i giornalisti, per l’opinione pubblica, per i tifosi o per la dirigenza».