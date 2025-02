Ranocchia: «Napoli-Inter? Importante a livello psicologico! Ma vi dico una cosa»

In collegamento con i colleghi di Kiss Kiss Napoli, Andrea Ranocchia ha commentato la prossima partita dell’Inter proprio contro i partenopei.

CORSA SCUDETTO – Andrea Ranocchia, ex giocatore dell’Inter e oggi opinionista sportivo, in vista della sfida di sabato prossimo contro il Napoli, ha parlato in collegamento con Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le parole dell’ex capitano nerazzurro: «Napoli-Inter è una partita importante, ma non decisiva. Sarà importante a livello psicologico per entrambe, chi vincerà avrà uno sprint mentale importante. Io con Conte a Milano? Nell’arco di una stagione capitano momenti in cui non stai bene, forse era proprio a febbraio che avemmo un periodo dove le prestazioni si abbassarono. Ce l’hanno tutti questo momento, sia Inter che Napoli stanno facendo fatica e la stanchezza si fa sentire per i tanti impegni».

Inter, tra cali fisici e qualità della rosa

Ranocchia poi commenta anche l’impegno di questa sera contro la Lazio. Queste le sue parole: «Inter? Inzaghi stasera farà qualche cambio, una partita infrasettimanale non aiuta se poi nel week end devi sfidare il Napoli. L’Inter ha una rosa importante, ma ha tantissime partite. Il Napoli ha una rosa meno forte, ma ha meno partite, c’è molto equilibrio. Conte è un allenatore che ti migliora a livello fisico, tecnico e tattico. E’ tanto impegnativo, ma lo fai con piacere perchè quando ti lascia sei un giocatore migliore. L’ho avuto ad Arezzo, a Bari, in nazionale e in nerazzurro. Lautaro o Lukaku? Nessuno dei due mi metteva in difficoltà (ride ndr.). Son due attaccanti forti, ci ho quasi sempre giocato insieme per fortuna».

Fonte: Kiss Kiss Napoli