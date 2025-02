Ranocchia invita alla massima attenzione: «Lukaku può accendersi contro l’Inter!»

Andrea Ranocchia si è espresso sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter, indicando anche il suo punto di vista sul prossimo scontro diretto tra le due squadre.

IL RAGIONAMENTO – Andrea Ranocchia si è così pronunciato a Radio TV Serie A sul prossimo match clou del campionato italiano tra Napoli e Inter: «Si tratta di una sfida molto importante. Entrambi gli allenatori cercano di aiutarsi dal punto di vista mediatico, ma nessuno vi arriva in modo ottimale. Il Napoli è un po’ a corto di sostituti, il che si nota nonostante non giochi le coppe. L’Inter, invece, sta disputando tante partite, quindi non arriva così bene all’incontro. Comunque, penso che sarà una bella sfida, con entrambe le compagini che vorranno dare spettacolo. L’Atalanta è rientrata in corsa, io non me l’aspettavo. Quello che si sta delineando è un bel campionato, sono contento dello spettacolo che si sta creando».

Ranocchia su due attaccanti protagonisti di Napoli-Inter

IL COMMENTO – Ranocchia ha poi proseguito: «Lautaro Martinez gioca molto con la squadra, mentre Lukaku dà grande profondità. Il belga è forte, di alto livello, per cui anche se non sta attraversando un bel momento può accendersi grazie a una giocata in grado di dargli quel qualcosa in più. In sfide di cartello come questa, basta una giocata o un’azione per cambiare tutto».