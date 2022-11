Ranocchia: «Inter, torno da tifoso! Mi fa strano vedere lo stadio da fuori»

Per Ranocchia premiazione in campo a pochi minuti dalla partita col Bologna. L’ex difensore, che si è ritirato poche settimane fa dopo un brutto infortunio col Monza, ha dato le sue sensazioni a Inter TV.

IL RITORNO – Andrea Ranocchia prima di Inter-Bologna rivela come non aveva ancora visto partite negli ultimi due mesi dal vivo: «È la prima volta che rientro in uno stadio dopo l’infortunio, sono contento ed emozionato. Il gruppo è molto forte, l’ho vissuto fino all’anno scorso e ieri sono andato a trovare i ragazzi. Adesso faccio il tifo per loro. Sto bene, sono in ripresa: adesso devo solo camminare. Quando ho firmato ero molto emozionato, stasera un po’ lo stesso: torno dopo tanto tempo, mi fa strano vederlo da fuori. Sono stato contento ieri quando sono tornato ad Appiano Gentile e sono contento oggi che torno da tifoso».