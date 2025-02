Ranocchia: «L’Inter può ambire a tutto, Arnautovic? Capolavoro»

Inter-Lazio finisce 2-0 per i nerazzurri. Nel post-partita Andrea Ranocchia ha parlato a proposito della vittoria dei nerazzurri. Intanto l’Inter raggiunge il Milan in semifinale di Coppa Italia.

TANTI OBIETTIVI – Inter-Lazio finisce con una vittoria per i giocatori allenati da Simone Inzaghi. Dopo il match Andrea Ranocchia si è espresso così a Canale5: «L’Inter ha due squadre. Le seconde linee, se non sono al pari sono molto vicini ai titolari. Una squadra come quella nerazzurra deve sempre lottare per arrivare in fondo a tutto. Questa sera ha dimostrato ancora una volta che può farcela ad ambire a tutti i trofei a disposizione».

Inter-Lazio termina con una vittoria importante per i nerazzurri

GOL CAPOLAVORO – L’ex capitano dell’Inter parla della grande prestazione di Marko Arnautovic e del gol capolavoro realizzato nel match: «Arnautovic è un giocatore forte. Anche dalle dichiarazioni che ha fatto. È maturato tanto. Prima aveva la nomea di ‘Bad Boy’. Poi con l’esperienza, l’età e le partite si è messo a disposizione dell’allenatore della squadra. Quando gioca si impegna tanto. Il gol che ha fatto è un capolavoro perché difficilissimo. Segna anche con il piede debole e trova una coordinazione formidabile per scoccare il tiro. Spesso questi tiri li spari in tribuna. Bisogna sottolineare anche i grandi recuperi che ha fatto a livello difensivo. È un segnale importante questo. Nonostante il poco minutaggio vuole mettersi in mostra sia a livello offensivo che difensivo».