Ranocchia: «Inter, ecco qual è il problema. La Juventus è stata più brava»

Andrea Ranocchia, ex capitano dell’Inter, negli studi di Mediaset su Canale 5 ha parlato della sconfitta contro la Juventus all’Allianz Stadium.

FOCUS – Archiviati i 90′ minuti della sconfitta contro la Juventus, Andrea Ranocchia – ex giocatore dell’Inter – è intervenuto negli studi di Pressing, parlando di diversi temi, inclusa la prestazione insoddisfacente dell’Inter. Ecco cosa ha detto: «L’Inter, quest’anno, quando ha subito una sconfitta, ha reagito immediatamente, ma nel secondo tempo è venuta meno. A livello fisico, alcuni giocatori non stanno attraversando il loro miglior momento, come ad esempio Calhanoglu, che sta trovando difficoltà nel recuperare la continuità di prima. La Juventus è stata brava a capitalizzare, ma non credo che questa sconfitta cambi molto nel percorso dell’Inter. È stata una vittoria più importante per la Juventus, che ha accorciato le distanze, mentre l’Inter resta comunque vicina al Napoli. Come ho sempre detto, l’unico vero problema per l’Inter al momento è se stessa: se non resta concentrata, rischia di andare in difficoltà. Se affronta la partita con un po’ di paura, qualsiasi squadra fatica contro di loro. Nel primo tempo l’Inter ha fatto bene, ma nel secondo tempo non si è vista. L’Inter ha il potenziale per vincere qualsiasi cosa, anche la Champions League, anche se ovviamente rimane difficile. I nerazzurri sono l’unica squadra italiana che potrebbe vincere tutto, ma poi, alla fine, magari non vinceranno nulla».