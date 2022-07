Ranocchia: «Inter, non cambierei nulla del passato! Siparietto con Galliani»

L’Inter ha salutato, in questo mercato, Andrea Ranocchia. Il difensore centrale non ha rinnovato il suo contratto e si è unito al Monza neopromosso in Serie A.

INTERVISTA – Niente Inter per Andrea Ranocchia con il difensore che ora si è accasato al Monza. Dazn ha fatto uscire uno speciale sui brianzoli con un’intervista anche all’ex nerazzurro. «Il Monza è una società piena di ambizione e che sta facendo le cose fatte bene, che ha ottime strutture di allenamento. E’ una società che potrà dire a livello italiani in maniera importante. Sarà una bella avventura per tutti. Obiettivo? Vediamo durante l’anno cosa succederà, ne succederanno tante di cose, sarà un anno lungo. Ora vogliamo arrivare preparati all’inizio del campionato e poi vedremo con il passare delle partite. Presidente Berlusconi ancora non ho avuto modo di conoscerlo, ma il dottor Galliani sì. Abbiamo scherzato un po’ sul fatto che lui abbia fatto la storia del Milan e io ero dell’Inter, ma ora gli obiettivi sono comuni. Nerazzurro non più addosso? Mi fa un po’ strano dopo tanti anni, mi ci devo abituare ma va bene così. Abbiamo cominciato a lavorare e spero sia un anno piacevole. E’ stato tutto molto veloce, quindici giorni fa il primo contatto e poi tutto è proseguito senza intoppi. Sensi ha tantissimo talento, speriamo che sia un ottimo anno per lui e quindi per la squadra. L’ultima partita è stato un momento molto emozionante che mi ha ripagato di tutti gli anni passati all’Inter. E’ un bellissimo ricordo e me lo porterò dietro. Cambiare il passato? Assolutamente no, terrei tutto così e non cambierei assolutamente nulla. Sono soddisfatto e contento della mia carriera. A livello tattico Stroppa ha dei concetti che mi piacciono molto. Io mi sto abituando e adattando per apprendere al meglio».