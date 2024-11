Ranocchia: «Inter-Napoli? Partita emotiva. Sul rigore, il tocco c’è»

Ranocchia ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Napoli per 1-1. L’ex difensore ha poi detto la sua sul rigore concesso ai nerazzurri.

PARTITA EMOTIVA – Andrea Ranocchia, ex giocatore nerazzurro e oggi opinionista a Pressing, ha parlato della partita pareggiata dai nerazzurri contro la squadra di Antonio Conte per 1-1. Le sue parole: «L’Inter ha fatto qualcosina in più, ma non ha inciso, il pareggio alla fine è giusto. Partita molto emotiva, l’agonismo e la voglia di far male erano forti. Non si sono fatte male, classifica stranissima, cortissima, però rimane bella. Rigore? Mi arrabbierei, ma con questo Var devi stare attento. Qui il tocco c’è, l’entità non è forse troppo importante per far cadere Dumfries».