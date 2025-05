Ranocchia dopo Inter-Lazio: «Arbitri senza personalità, livello basso»

Ranocchia non ci pensa due volte ad attaccare la classe arbitrale di oggi. Chiffi ieri disastroso in Inter-Lazio. Ha dato un rigore alla Lazio, ma ne ha negato un altro sacrosanto ai nerazzurri.

ATTACCO DIRETTO – Andrea Ranocchia discute sul livello arbitrale italiano. Ieri, in Inter-Lazio, altra serata da dimenticare, con l’Inter gravemente danneggiata dopo il rigore non dato a Yann Aurel Bisseck nel primo tempo per fallo netto di Nicolò Rovella da dentro l’area di rigore. Chiffi, arbitro della partita, è il simbolo di una classe arbitrale totalmente inadeguata. L’ex difensore, a Pressing, si esprime sulla classe AIA in generale e attacca così: «Il problema degli ultimi anni di VAR è che il livello degli arbitri è troppo basso. Io ho avuto la fortuna di vivere un prima del VAR e un post VAR per tanti anni, gli arbitri di oggi non hanno personalità. Per arbitrare così importanti, un arbitro, oltre ad avere capacità visive e tecniche, deve avere una personalità importante. Nella classe arbitrale degli ultimi anni, purtroppo, vedo un livello sempre più basso. E in questo livello di decisioni (Rovella su Bisseck, ndr) lo si nota».

DIFFERENZE – Anche il rigore di Bisseck, comunque da dare, è stato valutato in maniera totalmente diversa da altri episodi. Ad esempio, durante Lecce-Inter, Federico Baschirotto si rende autore di un intervento praticamente identico, ma in quel caso non venne assegnato calcio di rigore. Insomma, non c’è uniformità di giudizio.