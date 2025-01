Ranocchia: «Inter favorita, ma tanti fattori in gioco. Curioso di questo!»

Andrea Ranocchia ha espresso le sue sensazioni in vista di Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana. L’ex calciatore nerazzurro ha indicato i nerazzurri come favoriti, pur sottolineando l’incertezza che caratterizza l’incontro.

IL RAGIONAMENTO – Andrea Ranocchia ha rilasciato un’intervista a TuttoSport sulla prossima sfida tra Inter e Milan valida per la finale di Supercoppa Italiana. L’ex difensore italiano ha così presentato l’incontro, ponendo l’accento sulle sue curiosità riguardo la figura di Sergio Conceiçao: «Credo che l’Inter cercherà di fare l’Inter, negli ultimi anni difficilmente ho visto una squadra in difficoltà. Il Milan, visto il cambio repentino di allenatore, è difficile da pronosticare. Contro la Juventus hanno giocato un brutto primo tempo, migliorando nella ripresa. La favorita è l’Inter, però è una finale. Conteranno tantissimi fattori. E sono curioso di vedere Conceiçao. Nelle varie interviste e conferenze si è mostrato un allenatore diretto e duro nel modo di fare. Può far bene nel calcio italiano, c’è bisogno di tecnici di questo tipo».

DERBY STAGIONALE – Ranocchia ha ricordato anche l’ultimo derby giocatosi tra le due squadre, l’unico disputato finora, che ha visto sorprendentemente vittorioso il Milan con il punteggio di 2-1. Secondo l’ex calciatore dell’Inter, non è opportuno fondare le proprie previsioni attuali su quella sfida: «Penso che quella fu una partita storta. I nerazzurri oggi hanno acquisito una loro mentalità. Giocano quasi a memoria, sono solidi, l’ambiente è molto positivo, non si scompongono se vanno sotto. Quindi penso di vedere la solita Inter, una squadra che costruisce il gioco e crea tante occasioni da gol. Anche il Europa il gap è stato limato con le altre grandi, ne vedo poche al livello dei nerazzurri».

Ranocchia e la sua convinzione per il futuro: Inter in corsa per ogni trofeo

REPARTO DIFENSIVO – Ranocchia ha poi proseguito il suo ragionamento elogiando la difesa nerazzurra, in netta crescita rispetto a un inizio di stagione più stentato: «De Vrij è una sicurezza, lo è da anni. Bisseck ha avuto una crescita enorme e non mi sorprende che possa avere tanto mercato. Se io fossi in Inzaghi farei fatica a scegliere chi far giocare. Sono tutti co-titolari».

LA CERTEZZA – Ranocchia chiosa con le sue sensazioni riguardo il prosieguo della stagione: «L’Inter può puntare a vincere tutto, ha allenatore e società giusti. Poi siamo solo a metà stagione, ma la rosa può competere in ogni competizione»