Ranocchia esalta l’esperienza: «Inter, l’età media incide in positivo! Avete visto Acerbi?»

Andrea Ranocchia esulta per la vittoria della sua Inter contro l’Atalanta. L’ex difensore della Beneamata poi parla dell’età media della squadra di Simone Inzaghi, più alta rispetto alle altre squadre, e cita come esempio la prestazione super di Acerbi.

VIVA L’ESPERIENZA! – A commentare il successo dell’Inter contro l’Atalanta, nella serata di ieri, ci ha pensato l’ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia. Ospite negli studi di Mediaset, Ranocchia ha analizzato la vittoria pesantissima della Beneamata e allo stesso tempo ha esaltato l’aspetto dell’età media “matura” della sua ex squadra. Questo il suo intervento: «Allungo decisivo non credo, ma è stata una risposta importante perché andare lì e strappare tre punti è un segnale molto importante. Calendario ancora lungo e ancora tanto aperto il campionato. Vediamo che succede. Età media? Incide in positivo nell’Inter. Il giocatore di calcio fino a 26-27 anni non è ancora pronto ad affrontare un campionato per vincere, vediamo Juventus o Milan. L’età media incide in positivo, Acerbi a 37 anni ha fatto una partita incredibile». A proposito di Acerbi, il difensore ex Lazio ha tirato fuori dal cilindro un’altra performance encomiabile. Dopo Haaland, Osimhen, Lukaku, entra di diritto nel prestigioso taschino del “Leone” anche il capocannoniere della Serie A, Mateo Retegui.