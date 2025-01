Ranocchia: «L’Inter ha dominato. Dumfries cresce ogni anno»

Andrea Ranocchia, ex giocatore dell’Inter e oggi opinionista, nel corso del post partita su Canale 5, ha parlato della vittoria dell’Inter contro l’Atalanta nella prima semifinale della Supercoppa Italiana.

VITTORIA – Archiviata la vittoria a Riyadh contro l’Atalanta, Andrea Ranocchia ha parlato della semifinale vinta dall’Inter. Queste le parole nello studio di Mediaset: «L’Inter ha fatto la partita, non so se il Gasp tornasse indietro cambierebbe la formazione iniziale, ma è stato un deficit. L’Inter è stata dominante e sempre sicura in questa partita. Dumfries è cresciuto tantissimo, tatticamente quando è arrivato ci ha messo un po’ ad adattarsi, però il gruppo lo ha aiutato tanto, così come l’ambiente. È cresciuto e sta facendo vedere belle cose, anche se vedo ancora tante critiche che sinceramente non capisco. Anche Dimarco alza tantissimo il livello. A Lautaro Martínez certo che do la sufficienza».