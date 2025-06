Ranocchia: «Esposito una stella, ma calma! In lui rivedo Luca Toni»

Esposito è il nome che rimbalza con forza nei salotti televisivi e tra gli appassionati nerazzurri dopo il trionfo dell’Inter contro il River Plate nella fase a gironi del Mondiale per Club. Di lui ha parlato Andrea Ranocchia direttamente dagli studi di Sportmediaset.

UNA NUOVA STELLA – Il talento di Francesco Pio Esposito non è passato inosservato, nemmeno negli studi Mediaset, dove Andrea Ranocchia, ex capitano nerazzurro, si è espresso con parole cariche di entusiasmo ma anche di equilibrio: «Se è nata una stella? Sì», ha ammesso senza esitazioni. Ma ha subito aggiunto una nota di cautela: «Bisogna stare calmi perché in Italia siamo abituati a pompare più del dovuto un giocatore giovane». Ranocchia ha però sottolineato come Esposito rappresenti un profilo raro nel panorama calcistico italiano, elogiando la sua intelligenza tattica e la capacità di leggere le situazioni in campo. «Contro il River ha capito sempre la giocata da fare», ha spiegato. E ha poi fatto un paragone importante, destinato a far discutere: «Io in lui rivedo molto Luca Toni». Un raffronto pesante, ma che trova fondamento nella struttura fisica, nella freddezza sotto porta e nella presenza costante in area di rigore.

ANCORA ALL’INTER – Per l’ex difensore dell’Inter, la società deve ora proteggere e accompagnare la crescita di Esposito, senza bruciarlo con pressioni eccessive. «È un attaccante che l’Inter deve tenersi stretto e coccolare, dandogli il tempo per crescere», ha concluso Ranocchia. Con il gol al River, Esposito ha scritto la prima pagina di una storia che i tifosi sperano possa continuare ancora a lungo. Ora tocca a lui confermarsi, e all’Inter saper aspettare.