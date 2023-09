Ranocchia: «L’Inter ha un mix. Derby? Spero finisca come gli ultimi!»

Ranocchia un anno fa ha lasciato il calcio, dopo tanti derby giocati in carriera con la maglia dell’Inter. Oggi è al Meazza da tifoso e, a pochi minuti dal calcio d’inizio, si è fermato nella postazione di Inter TV.

SEMPRE PRESENTE – Andrea Ranocchia ha finito all’Inter a giugno 2022, dopo undici anni e mezzo. Ma è come se fosse un compagno aggiunto, anche con chi c’è tuttora: «Ogni tanto sento Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian, ci scambiamo qualche messaggio e facciamo due chiacchiere. Sono fiducioso per oggi, vediamo. Sicuramente i tre che ho citato sono importanti, poi ci sono Federico Dimarco, Francesco Acerbi e altri che hanno un mix di esperienza e gioventù per fare la differenza. Marcus Thuram sorpresa? Sicuramente, ma tutti sono partiti molto bene. Speriamo che riescano a continuare, Thuram l’avevamo affrontato qualche anno fa in Champions League e aveva fatto vedere delle qualità. Ora lo sta confermando e speriamo continui. Uomo derby? Non lo dico per scaramanzia, ma speriamo in Lautaro Martinez. Credo che sarà una bella partita, fra due squadre in salute partite molto bene. Quello che è successo l’anno scorso si trascinerà in questo, per tensione e voglia di vincere: speriamo finisca uguale».