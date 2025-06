Ranocchia: «Al Chivu uomo da 1 a 10, do 11! E non è un ripiego»

Ranocchia lancia Chivu alla guida dell’Inter. L’ex difensore, ex compagno di squadra dell’attuale allenatore nerazzurro, ne ha parlato in questo modo. Presto l’esordio.

SPECIALE – Chi meglio di Andrea Ranocchia per parlare di Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter. Dagli studi di Mediaset, l’ex difensore nerazzurro, oggi opinionista, ha detto la sua sul tecnico rumeno che da poco ha preso le redini della squadra nerazzurra. Sia come uomo che come allenatore, per Ranocchia non ci sono dubbi: «Per me da zero a dieci è undici. Io ho avuto la fortuna di arrivare all’Inter e trovarlo lì, è un ragazzo che si fa voler bene. E credo che questo per un allenatore è molto importante, se già al livello umano riesci ad empatizzare con il gruppo e con i ragazzi, comunque quando dai i tuoi concetti e la tua mentalità i ragazzi ti seguono di più. Inoltre, conosce molto bene l’ambiente perché ha vissuto sia Conte che Inzaghi in prima squadra, ma adesso vorrà dimostrarlo in campo. Non è un ripiego, ma scelta oculata. Non hanno avuto molto tempo per preparare questa competizione, ma credo possa far bene». L’esordio della nuova Inter di Chivu arriverà tra domani e mercoledì notte contro il Monterrey.