Ranocchia all’Inter e ai compagni: «Vi amo con il cuore, sogno realizzato»

Ranocchia al termine di Inter-Udinese si lascia andare a una lunga dichiarazione d’amore per l’Inter e i suoi compagni. Il difensore nerazzurro ricorda i suoi dieci lunghi anni in nerazzurro. Di seguito le sue parole su Twitter

AMORE LUNGO DIECI ANNI – Andrea Ranocchia al termine della festa scudetto a San Siro si lascia andare a una lunga dichiarazione d’amore per l’Inter: «Ti ho ammirato e maledetto ma ho sempre, e dico sempre, continuato a correre con il nero e l’azzurro. Ti ho aspettato. Attesa lunga, in alcuni momenti lunghissima, ma non mi sono mai fermato. Sempre ho sudato. Molto ho pianto, forse troppo. In questi 10 e più anni ho incontrato persone e calciatori straordinari, amici, compagni, allenatori e tutti quelli che, di nero e azzurro, ne hanno fatto e ne fanno parte Tutti e dico tutti importanti, con voi ho condiviso tutto me stesso, sempre! Poi i 24, i magnifici 24 ragazzi, fratelli, amici, vi dico che vi amo, vi amo con tutto il cuore, perché quel sogno lì… me lo avete fatto realizzare».