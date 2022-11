Ranocchia: «Addio al calcio? Vi spiego com’è andata. Ora vado in moto!»

Andrea Ranocchia, tornato ultimamente da tifoso ad Appiano Gentile dopo il suo ritiro (vedi QUI), è ospite dell’ultimo episodio di “Kick Off” disponibile su Spotify dove ha parlato della decisione di dire addio al calcio dopo l’infortunio al Monza.

DOPO IL SUO ADDIO – Ranocchia ha parlato del suo addio: «Si sta bene, altrimenti non lo avrei fatto. Ho ancora la caviglia malandata e mi sto rimettendo per giocare a padel (ride, ndr). Mi sto adattando alla nuova vita, poi prenderò una scelta per il futuro. La mia decisione? L’ho preso dopo un’ora dal mio infortunio. Ho capito che era una cosa grave e che la riabilitazione sarebbe stata lunga e faticosa. Pensavo all’addio già da diverso tempo, però pensavo di rinviare tutto al termine della stagione. Ora, invece, ho acquistato una moto!».