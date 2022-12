Ranking UEFA stagionale, Inter non male. Sprofonda la Juventus: ultima!

Ranking UEFA stagionale aggiornato a fine anno, ecco la top 10 e le posizione delle italiane con l’Inter che mantiene un buon posizionamento ma resta ancora fuori dalle prime dieci. Sprofonda invece la Juventus.

RANKING STAGIONALE – Nella classifica del ranking UEFA stagionale 2022-2023 (e quindi non quella generale), c’è una sola squadra italiana nel podio ed è il Napoli, che si trova al terzo posto in classifica. Al primo posto, invece, c’è il Bayern Monaco e subito dietro il Liverpool. Tra le italiane il Milan è tredicesimo, mentre l’Inter sedicesima. Alla trentasettesima posizione troviamo la Fiorentina, mentre la Roma quarantaquattresima. Ultima tra le italiane la Juventus che sprofonda all’ultimo posto: sessantaquattresima. Ricordiamo che i coefficienti stagionali per club si basano sui risultati dei club che partecipano all’attuale stagione di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League.

Fonte: UEFA.com