Ranking UEFA, Inter terza tra le italiane ma fuori dalla top 20

Nel Ranking UEFA l’Inter si trova lontana dai primi posti occupati dai top club inglesi, terza invece tra quelli italiani: la situazione.

RANKING UEFA – Come riportato dal sito della UEFA, i primi tre posti del Ranking sono occupati da Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City (138 punti per i tedeschi e 134 per entrambe le inglesi). Nella top 10 solo la Juventus, in ottava posizione (107 punti). Appena fuori dai primi 10 la Roma, undicesima, a 98 punti. Quindi l’Inter che si trova molto più indietro, al 23esimo posto, a 67 punti. Subito dietro Atalanta e Napoli, rispettivamente 24esima (66.5 punti) e 25esima (66 punti). Quindi la Lazio, 31esima, (53 punti) e il Milan, 45esimo, (38 punti).

Fonte: it.UEFA.com