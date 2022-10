Ranking UEFA, l’Inter in 4 partite uguale a un anno intero. E un obiettivo

Con la fine della tre giorni di coppe europee è definitivo l’aggiornamento del ranking UEFA per la quarta giornata delle tre competizioni. L’Inter è quindicesima e ha già raggiunto il punteggio complessivo di una singola stagione.

LA CRESCITA – L’Inter chiude la quarta giornata della fase a gironi di Champions League al quindicesimo posto nel ranking UEFA, con 76 punti così come il Siviglia. I nerazzurri ne hanno conquistati nove in questa stagione, cinque per i risultati sul campo e quattro di bonus. Rispetto al termine del 2021-2022, l’Inter ha già risalito otto posizioni: partiva ventitreesima. L’obiettivo è, in caso di qualificazione alla prossima Champions League tramite il campionato (ossia non vincendo una competizione, nazionale o internazionale), essere nel range che valga l’inserimento in seconda fascia. Non solo: l’Inter, coi nove punti in quattro giornate, ha già eguagliato il rendimento del 2020-2021. Nei cinque anni presi in considerazione per il ranking UEFA il punteggio cumulativo è 15 nel 2018-2019, 25 nel 2019-2020, 9 nel 2020-2021 e nella stagione in corso, 18 nel 2021-2022. Un punto sopra i nerazzurri c’è il Borussia Dortmund, due punti sopra la Roma e quattro il Villarreal. Per la sola annata attuale l’Inter è dodicesima, comandano Napoli e Bayern Monaco a quota 17.