Ranking storico Uefa: l’Inter scavalca il Milan

L’Inter ha perso 2-0 contro il Liverpool in Champions League e ora è pronta a tornare in Serie A contro il Sassuolo. Una sfida cruciale per ripartire in campionato. Intanto però è uscito il nuovo ranking storico della Uefa con i nerazzurri che fanno un piccolo, grande passo avanti.

SORPASSO – L’Inter, per la prima volta, supera il Milan nel ranking storico/decennale della Uefa. I nerazzurri infatti, come riporta Calcio e Finanza, si trovano in 26esima posizione davanti proprio ai cugini milanisti, 27esimi. Come viene stilata la classifica? La classifica viene stilata – spiega Calcio e Finanza – dall’organo di governo del calcio europeo. Lo scopo? Determinare la distribuzione di una parte dei premi alle società che prendono parte alle competizioni UEFA per club. Sin dalla sua introduzione – che risale al 2018, per il nuovo ciclo triennale UEFA – e fino al termine della stagione scorsa, il Milan era sempre rimasto davanti all’Inter in questa particolare classifica. La graduatoria tiene conto dei risultati maturati nelle coppe europee negli ultimi dieci anni, assegnando un punteggio per ogni stagione. Ad essi poi vanno aggiungti i “Tiitle Points”. Sono punti che tengono conto del numero di trofei conquistati dai club in Europa nella loro storia (il Milan ne ha 42, mentre l’Inter 21). Insomma, un traguardo quasi storico per l’Inter. Ecco invece la top 10.

Real Madrid – 355 punti (19 nel 2021/22) Bayern Monaco – 316 punti (22 nel 2021/22) Barcellona – 280 punti (9 nel 2021/22) Juventus – 249 punti (19 nel 2021/22) Chelsea – 235 punti (18 nel 2021/22) Atletico Madrid – 230 punti (14 punti nel 2021/22) PSG – 229 punti (19 nel 2021/22) Manchester City – 212 punti (19 nel 2021/22) Manchester United – 207 punti (17 nel 2021/22) Liverpool – 205 punti (23 nel 2021/22)

Fonte: Calcio e Finanza