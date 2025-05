Ranieri sorprende: «Milan la più forte tecnicamente del campionato!»

Claudio Ranieri, analizzando la stagione della Roma in conferenza stampa, ha sorpreso nel giudizio delle squadre di Serie A. L’allenatore omette la presenza dell’Inter o del Napoli…

VALORI – Inter e Napoli questa sera si giocano lo scudetto. Basta un pareggio partenopeo affinché i nerazzurri possano avere una minima speranza di confermarsi campioni d’Italia. La strada rimane complicatissimi, l’Inter deve vincere assolutamente e guardare con l’altro occhio alla prestazione del Cagliari al Maradona. Nonostante queste due squadre siano quelle in corsa per il tricolore, c’è chi ne vede una più forte anche. Claudio Ranieri, in conferenza stampa prima di Torino-Roma, ha parlato in questo modo del campionato di Serie A: «C’è da lavorare molto alla Roma? Sicuramente, ma ai ragazzi avevo detto che il Milan tecnicamente è la squadra più forte che c’è in Italia ma non sempre gioca da squadra. Noi invece abbiamo fatto squadra, che è la cosa più importante nel calcio. Piano piano dobbiamo costruire una buonissima Roma per far sognare i nostri tifosi. Ci saranno rivoluzioni nella prossima estate? Vediamo. Non credo che potremo fare rivoluzioni e non dobbiamo farne: nel girone di ritorno siamo primi a pari punti, c’è da migliorare ma diamo fiducia a questa squadra»