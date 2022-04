Ranieri: «Scudetto Serie A, difficile fare pronostico! Chiunque può vincere»

Ranieri, ex allenatore dell’Inter e in particolare di Roma e Leicester, in una lunga intervista al collega Guido D’Ubaldo sul Corriere dello Sport, ha parlato proprio della sfida tra giallorossi e inglesi in Conference League. Poi una battuta in particolare sulla lotta scudetto in Serie A.

LOTTA SCUDETTO – Claudio Ranieri parla della lotta scudetto in Serie A, sempre più viva che mai: «È difficile fare un pronostico, ci sono squadre alle quali sono legato. È bellissimo, finalmente un campionato che lo possono vincere e perdere tutte. Mi viene da sorridere quando vedo le proiezioni, le previsioni sul finale di campionato. Ormai tutte le partite sono difficili, non è più come una volta, quando una squadra ormai salva non s’impegnava».

LA SUA PARTITA – Claudio Ranieri parla inevitabilmente di quella che sarà di fatto la sua sfida, cioè giallorossi contro gli inglesi: «Roma e Leicester in semifinale di Conference League? Speravo nella Roma, ero convinto che potesse farcela. Per chi tifo? Non c’è neanche bisogno di dirlo. La Roma è la squadra per la quale tifo».

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo