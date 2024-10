Ranieri: «Scudetto, Conte al Napoli da podio. Ma Inter non ha cambiato!»

Claudio Ranieri questa mattina durante un suo intervento a Radio Anch’io Sport, ha espresso la sua opinione riguardo le polemiche arbitrali dell’ottava giornata di Serie A. Poi ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A tra Inter, Napoli, Juventus, Milan e Atalanta.

LOTTA SCUDETTO – Claudio Ranieri esprime una sua opinione riguardo la lotta al vertice in Serie A: «Chi può vincere lo scudetto? Quando Conte prende una squadra se non arriva primo arriva secondo. Con questo non voglio caricarlo di responsabilità, ma il fatto che non abbia le coppe vuol dire molto quando si arriva a marzo o aprile. Io credo che quest’anno ci sia più compattezza in testa alla classifica, sarà molto più bello».

RISULTATO O BEL GIOCO – Claudio Ranieri si schiera dalla parte di chi punta al risultato e non al bel gioco: «Polemica tra chi punta al risultato e chi alla bellezza del gioco? C’è chi punta al risultato, chi conosce la sua squadra e cerca di trarre il massimo dalla sua squadra puntando al risultato. Poi c’è chi, invece, punta alla bellezza. Siamo diventati troppo esterofili. Quando si accorgeranno che anche la Spagna gioca più in verticale che in orizzontale, forse cambieremo. Vogliamo far vedere che costruiamo bene da dietro? Per fare cosa? Non mi sembra la cosa giusta. Per quanto riguarda le big, Le uniche due che non hanno cambiato sono Inter e Atalanta, le altre sì. Il Napoli è partito meglio, anche se Conte giustamente dice che sta formando una squadra per i prossimi anni, ma non credo che questo sia il suo unico obiettivo. Lui vuole creare una squadra con una grande mentalità. La Juventus ha un punto meno rispetto Allegri. Il Milan sta a meno 7, l’anno scorso non andava bene Pioli e quest’anno si cerca di preservare Fonseca».

Serie A tra polemiche arbitrali e la crisi della Roma

POLEMICHE ARBITRALI – Hanno fatto discutere gli episodi arbitrali dell’ottava giornata di Serie A, su tutti quello più clamoroso – non fischiato – è il fallo di Bryan Cristante su Marcus Thuram in Roma-Inter. Claudio Ranieri ha parlato così questa mattina in radio: «Il VAR ha deresponsabilizzato l’arbitro? Dipende dalla personalità dell’arbitro, il VAR deve essere una cosa in più che magari l’arbitro coperto non riesce a vedere. Gli arbitri devono stare molto più vicini alle azioni. Alcune volte vengono fischiati mezzi falli che invece altri volte sarebbero lasciati correre».

CRISI GIALLOROSSA – Ranieri ha poi espresso la sua opinione riguardo il momento della Roma, sconfitta contro l’Inter: «Hai confermato De Rossi facendogli firmare un contratto di tre anni, hai detto al mondo che stai costruendo la squadra, quindi dai tempo al tuo allenatore giovane di fare il suo lavoro e poi dopo 3-4 giornate lo mandi via? Così non va bene. Stanno dimostrando che solo i soldi non bastano, in una città, in una tifoseria un punto di riferimento è molto importante e questo manca. È una pi azza molto particolare, i tifosi vanno coccolati. Così sembra che ci sia freddezza».