Ranieri: “Sampdoria, un giocatore ancora positivo! Cinque cambi a partita”

Claudio Ranieri, ex tecnico tra le altre di Roma, Inter e Leicester – oggi allenatore della Sampdoria -, intervenuto sulle frequenze di “Rai Radio 1” nel corso di “Radio Anch’io Sport” ha detto la sua riguardo

POSSIBILE RIPRESA – Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, sulle frequenze di Radio Anch’io Sport dice la sua riguardo la condizione dei giocatori della Sampdoria colpiti dal Coronavirus (Covid-19) e la possibile ripresa del campionato: «Si sono ripresi tutti, non è stato bello sentirli uno dietro l’altro colpiti dal male. È stato molto brutto. Ripartenza? Non so se è possibile. I medici devono prendersi le loro responsabilità e capire se è il caso di iniziare o meno. Nessuno sa come va a finire, i giocatori sono macchine di formula uno, si potranno spingere al massimo questi ragazzi? Basterà un mese per andare a giocare tre partite a settimane? Io non posso rispondere perché non sono un dottore, posso dire “fateci ripartire, ok allora fateci prendere tutte le precauzioni del caso”. Facciamo cinque cambi a partita altrimenti li portiamo allo stress massimo, e non mi sembra il caso di portare allo stress massimo quei giocatori, non solo i miei, che magari sono stati colpiti. Non ne ho parlato con nessuno, ho letto che forse in Inghilterra si farà così e mi è sembrata una cosa giusta. Io ho avuto un giocatore che prima è risultato positivo, poi negativo, appena ha ripreso ad allenarsi è tornato positivo! Ho letto che questa cosa potrebbe dare anche problemi al cuore, i giocatori devono essere al 100% idonei. Io faccio quello che mi dicono di fare, però i dottori devono mettersi d’accordo e dare la sicurezza ai giocatori. Giocare e allenarsi in estate? Questo sarebbe un problema nostro, giocare a 30 gradi o a 20 non sarà lo stesso ma sono questioni tattiche, ci alleneremo di mattina o la sera, però ho allenato al sud dove la situazione è praticamente la stessa. Tutti i miei ragazzi si stanno allenando, faranno ancora una volta i tamponi».

MODELLO AMERICANO – Claudio Ranieri dice la sua riguardo il modello americano proposto da Adriano Galliani, ex dirigente del Milan: «Stile modello americano proposto da Galliani? Iniziare a fare una cosa del genere non la vedo sbagliata, quando parla Galliani, parla un grande dirigente. Se dice una cosa del genere è perché vede tutte le possibilità. Se la nuova stagione dovesse ripartire da gennaio 2021 avremo circa 6 mesi per capire cosa fare con questo campionato».