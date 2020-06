Ranieri: “Sampdoria, deluso solo da primo tempo con l’Inter. Dopo Covid…”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua Sampdoria contro il Bologna, Claudio Ranieri – tecnico dei blucerchiati – ha analizzato la ripresa della sua squadra dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus, definendosi non soddisfatto soltanto dal primo tempo contro l’Inter.

UNICA DELUSIONE – Dopo la terza sconfitta di fila dalla ripresa del campionato, arrivata ieri allo stadio Luigi Ferraris contro il Bologna, Claudio Ranieri ha voluto difendere le prestazioni della sua Sampdoria. Intervenuto in conferenza stampa dopo l’ultima partita, il tecnico romano ha infatti criticato ai suoi ragazzi soltanto il primo tempo contro l’Inter: «Mi preoccupa giocare anche sufficientemente bene e non vincere, ma oggi non posso rimproverare niente ai ragazzi. Nelle ultime gare posso rimproverare solo il primo tempo contro l’Inter, ma dopo il Covid giocare subito contro una squadra che ha già giocato non è facile, ci abbiamo messo un tempo per entrare in partita. Quando prendi gol ci sono sempre delle ingenuità. Il mondo del calcio è pieno di occasioni da gol, purtroppo ci sono dei momenti che ti vengono contro. Tolto il primo tempo contro l’Inter la squadra mi sta soddisfacendo».