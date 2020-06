Ranieri: “Peccato per il KO, perlomeno ottima partita...

Ranieri: “Peccato per il KO, perlomeno ottima partita dopo l’Inter”

Ranieri prova a trovare i lati positivi, dopo la sconfitta per 2-1 in rimonta contro la Roma (vedi articolo). L’allenatore della Sampdoria, intervistato da Sky Sport, ha apprezzato la reazione dei blucerchiati tre giorni dopo aver conseguito un risultato identico contro l’Inter.

DI 2-1 IN 2-1 – Claudio Ranieri analizza Roma-Sampdoria, con un’altra sconfitta per 2-1 dei suoi sempre a +1 sul terzultimo posto: «È un peccato, dovevamo essere più cinici e precisi. Dopo la partita del Meazza contro l’Inter, perlomeno, abbiamo fatto un’ottima partita. Dobbiamo solo avere un pizzico di determinazione che non abbiamo avuto oggi. La squadra lotta e corre tanto, quindi dobbiamo essere ancora più arrabbiati di quello che siamo».