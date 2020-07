Ranieri: “Male un tempo in Inter-Sampdoria, poi fatto il nostro. Ora avanti”

Ranieri è tornato a parlare di Inter-Sampdoria a distanza di diverse settimane dalla sconfitta contro i nerazzurri. L’allenatore sottolinea il brutto primo tempo contro la squadra di Conte, ma dopo il lockdown i blucerchiati stanno facendo bene. Di seguito le sue dichiarazioni a SkySport

DA INTER-SAMPDORIA IN POI – Claudio Ranieri si è soffermato sul percorso dei suoi dopo la vittoria odierna contro il Cagliari: «Dobbiamo continuare a fare bene, non possiamo rilassarci. Cosa è cambiato dopo lo stop? Il lockdown ha portato questi ragazzi a soffrire, molti sono stati contagiati. Poi però dopo hanno ripreso ad allenarsi e hanno fatto più del solito nel lavoro a secco. Abbiamo iniziato male nel primo tempo con l’Inter, poi dal secondo tempi in poi la squadra ha sempre fatto il suo in campo. Anche se abbiamo perso partite con squadre come Inter, Atalanta, Roma. Questo mi dà fiducia ma dobbiamo continuare».