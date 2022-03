Ranieri: «Inzaghi ha fatto un miracolo! Ci sta il calo. Inter ancora in corsa»

Claudio Ranieri ospite questa mattina sulle frequenze di Radio Anch’io Sport, ha parlato del momento dell’Inter facendo riferimento alla lotta per lo scudetto in Serie A e le italiane in Europa.

RUSH FINALE – Claudio Ranieri parla così della situazione al vertice in Serie A, soffermandosi in particolare su Milan e Napoli: «Il Milan sta giocando proprio sulle ali dell’entusiasmo, Stefano Pioli ha in mano il polso della situazione e tutti sono con lui. È bello vedere giocare il Milan, adesso siamo al rush finale e tutti possono ancora competere. Gli scontri ci sono e dipenderà da come si riuscirà a passare molti scogli che ci saranno, non solo per il Milan ma per tutte le altre. Il Napoli può sicuramente puntare allo scudetto, sarebbe bellissimo se riuscisse a vincere il campionato. Osimhen e Fabian Ruiz stanno facendo un’ottima stagione».

MOMENTO NO – Ranieri parla anche del momento dell’Inter: «Crisi Inter? All’inizio l’Inter pur con lo scudetto sul petto non era partita tra le favorite e Inzaghi ha fatto un mezzo miracolo. Ci sta un calo fisiologico, adesso bisogna vedere nelle ultime nove partite vediamo quello che succederà perché il potenziale c’è e ci sono dei campioni che hanno vinto e hanno il polso della situazione perché quando stai in questo rush finale conta l’esperienza di restare in ballo in quelle posizioni. L’Inter non è esclusa! Ci sono grandi partite da giocare, passando la Juventus e la Roma se la può giocare con tutti».

IN EUROPA – Ranieri conclude dicendo la sua riguardo l’atteggiamento delle italiane in Europa: «Italiane in ritardo in Champions League? Credo sia una questione di ritmo. Si gioca con meno tatticismi ma con un ritmo devastante. Ogni partita sembra che sia una finale di ogni torneo. È questo quello che ci lega in male agli altri campionati. Noi alcune volte forse siamo più propensi alla tattica quando all’estero non sono alla nostra altezza ma a livello di lotta per cercare il gol sono più avanti».