Ranieri: “Inter una corazzata. Campionato falsato! Alcuni fanno fatica…”

Condividi questo articolo

Claudio Ranieri, ex allenatore di Roma, Inter, Leicester e oggi della Sampdoria, nel corso di un’intervista rilasciata al “Corriere dello Sport” ha parlato principalmente della prossima sfida di campionato contro l’Inter.

INTER-SAMPDORIA – Claudio Ranieri è pronto per la ripresa del campionato di Serie A con la sua Sampdoria, e lo farà sfidando l’Inter domenica sera in vista del recupero della venticinquesima giornata di Serie A: «Un campionato falsato, anomalo, ma che si deve finire per cause di forza maggiore. Quindi concludiamolo e via, ci aspettano due mesi intensissimi. Adesso si riparte e vediamo quello che succede, senza tifosi sarà terribile. Il calendario è tosto, se va bene entriamo in forma subito. Dobbiamo affrontare queste due partite (Inter e Roma, ndr) con spirito positivo, sapendo di andare a incontrare due corazzate. L’Inter in Coppa Italia? Ha creato tanto, ha pressato tantissimo, ha fatto giocare palla velocemente. Ha incontrato un grande Ospina».

COVID – Claudio Ranieri parla in particolare dei dodici casi di Coronavirus (Covid-19) nella Sampdoria, e della difficoltà di riprendere i ritmi prima del lockdown: «Vedo questi ragazzi che fanno più fatica di altri a recuperare, prima non era così. Abbiamo fatto dei test, siamo riusciti a valutare chi è rimasto sui livellidi prima e chi ha perso qualcosa».