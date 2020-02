Ranieri: “Inter di Mourinho, rincorsa impossibile! Lukaku e Conte…”

Intervistato dal “Corriere dello Sport”, Claudio Ranieri – attuale tecnico della Sampdoria – ha parlato della lotta Scudetto nel 2010 contro l’Inter di Mourinho e della lotta al primo posto di quest’anno, con i nerazzurri e la Lazio pronti a dare battaglia alla Juventus.

RINCORSA IMPOSSIBILE – Premiato dai tifosi della Roma come miglior allenatore giallorosso del decennio, Claudio Ranieri ha capito subito quale sia il motivo per la scelta: «Il premio come miglior allenatore del decennio della Roma me lo hanno dato per quella rincorsa “impossibile” sull’Inter di Mourinho. Ce l’avevamo quasi fatta, poi la sconfitta in casa contro la Samp rovinò tutto. Vincere uno scudetto con la squadra per la quale tifo da sempre sarebbe stato speciale, ma non mi lamento della mia carriera».

LOTTA SCUDETTO – Non può mancare anche la domanda sulla lotta Scudetto di quest’anno, con i nerazzurri e la Lazio a dare battaglia alla Juventus, a cui Claudio Ranieri ha risposto così: «Non mi chieda un pronostico, ma vedere una lotta più aperta rispetto al passato è positivo. Era logico che dopo tanti anni di supremazia le altre colmassero il gap con la Juventus. Tra poco, con la ripresa delle coppe europee, entreremo nella fase clou del campionato. Ero sicuro che Conte avrebbe volato perché conosco Antonio: sapevo che, se non da scudetto, la sua Inter sarebbe stata almeno… da lotta continua. Non lascerà niente di intentato per vincere».

DERBY – Infine, un commento di Ranieri sul derby di domenica scorsa e sulle prestazioni di Romelu Lukaku che ha fatto dimenticare in breve tempo i gol di Mauro Icardi: «All’intervallo del derby dentro di me dicevo che non era finita. Il Milan era andato troppo bene e l’Inter non era l’Inter. Il gol di Brozovic ha cambiato tutto. Lukaku? In Premier me lo sono trovato contro ed è forte. Si vede che sta bene, che gioca per l’allenatore e che è in armonia con i compagni e l’ambiente».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti