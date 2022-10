Ranieri: «Inter, crisi diversa dal 2011-12. Inzaghi via? Cambierei solo in un caso»

Claudio Ranieri intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport, ha parlato del momento di difficoltà dell’Inter, esprimendo la propria opinione sul possibile esonero di Simone Inzaghi. Nelle ultime ore il tecnico è stato inserito anche tra i possibili sostituti del tecnico piacentino.

CAMBIO SOLO IN UN CASO – Ranieri ritorna all’Inter e al posto di Simone Inzaghi? Il tecnico romano non risponde alla domanda, ma si sofferma analizzando il momento di difficoltà dei nerazzurri e il possibile esonero del collega piacentino: «Crisi dall’Inter anche nella stagione 2011-12 quando sono arrivato? A quei tempi però c’era stato proprio un cambio di sistema e tutto, si era passati da José Mourinho a Gian Piero Gasperini. Quella di adesso è una situazione diversa perché Inzaghi c’era già l’anno scorso. Cambio allenatore? Io già tempo fa ho detto che se fossi io presidente e mi accorgessi che la mia squadra non segue più l’allenatore, lo manderei via. Non manderei via il mio allenatore se la squadra reagisce e lo segue anche se si sta perdendo».