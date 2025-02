Ranieri ha l’Inter come riferimento: «Sapevamo del loro 1-0 qui»

Ranieri cita l’Inter come esempio per riferirsi alle difficoltà incontrate oggi dalla Roma a Venezia. Vittoria di misura come quella dei nerazzurri.

FATICA ANCHE L’INTER – La Roma ha vinto di misura contro il Venezia e grazie ad un calcio di rigore trasformato da Paulo Dybala. In conferenza stampa Claudio Ranieri ha voluto commentare la partita, citando anche l’Inter che in Laguna ha vinto con lo stesso risultato: «Fino all’ultimo secondo il Venezia avrebbe provato o a pareggiare o a vincere la gara. Tutto questo noi lo sapevamo, sapevamo che l’Inter era venuta qua a vincere 1-0 ma all’82’ avevano avuto una palla-gol per pareggiare. Sapevamo tutto, ma avevo chiesto alla squadra di dare tutto al di là del verdetto sul campo. Poi il verdetto è andato a nostro favore e sono veramente felicissimo per questa prestazione». Inter presa dunque come riferimento dallo stesso tecnico Ranieri. I nerazzurri infatti avevano vinto di misura grazie alla rete nel primo tempo di Matteo Darmian. Poi gestione ma anche un grandissimo rischio nel secondo tempo, con il palo preso da Busio. Ranieri ha voluto appunto ricordare questo particolare. Per quanto riguarda il Venezia, oggi ha esordito in porta l’ex nerazzurro Andrei Ionut Radu, arrivato per sostituire l’infortunato Filip Stankovic.