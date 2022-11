Ranieri: «Inter, a gennaio un campione in più! Può lottare per lo Scudetto»

Claudio Ranieri, ex allenatore di Roma, Chelsea, Juventus, Leicester e tante altre squadre, ha parlato a Sky Sport dell’Inter. Per il tecnico c’è una concreta possibilità di ricandidarsi per vincere lo Scudetto in questa stagione

SPERANZA – L’Inter, nonostante le 5 sconfitte in Serie A e i 22 gol subiti, di cui 18 in trasferta, ci sono ancora volti noti dello sport che affiancano la parola “Scudetto” alla squadra nerazzurra. Uno di questi è proprio Claudio Ranieri, artefice della gloriosa impresa del Leicester nel 2016 ed ex allenatore anche di Chelsea, Juventus, Roma e tante altre squadre. Il tecnico romano, in collegamento su Sky Sport, ha detto questo sulla compagine nerazzurra: «Questo campionato è totalmente incerto. Anche l’Inter può ancora lottare per lo Scudetto. La squadra di Inzaghi ha perso giocatori importanti negli ultimi anni, ma ha ripreso Lukaku nonostante abbia giocato pochissimo. Nella seconda parte di stagione l’Inter lotterà con un campione in più, che è stato fin troppo assente».