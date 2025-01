Ranieri su Frattesi: «Non spendiamo cifre importanti. Sicuro!»

Davide Frattesi è al centro delle voci di mercato per un suo eventuale addio direzione Roma. L’allenatore Claudio Ranieri smentisce in conferenza stampa sul giocatore dell’Inter.

VOCI DI MERCATO – Lo aveva già fatto nel pre-partita di Bologna-Roma, lo ha ripetuto anche nella conferenza stampa post. Davide Frattesi sembra essere l’oggetto del desiderio in casa giallorossa, la richiesta dell’Inter però è esorbitante. Si parla di 45 milioni di euro netti, nessuno sconto al prezzo fatto dalla dirigenza. Giuseppe Marotta ha confermato prima di Venezia-Inter che il calciatore non vuole andare via. La situazione pare essere rientrata, ma non è un segreto che Frattesi voglia giocare di più. E con la maglia dell’Inter non avrà spazio diverso rispetto a quello avuto fino ad ora.

Ranieri netto su Frattesi! Non ci sono possibilità

SMENTITA – L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, smentisce le voci di mercato per un semplice motivo: «In questi giorni si è parlato dell’acquisto di un centrocampista, anche ad una cifra importante. Cosa ci può dire? Non la spendiamo la cifra importante. Ve lo dico subito almeno è chiaro per tutti. Dobbiamo coprire tanti ruoli, tutto. Sono contento della rosa a disposizione. Se si può migliorare dobbiamo prendere giocatori da Roma, altrimenti è inutile. Non si migliora con altri colpi»