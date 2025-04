Ranieri schietto: «Roma in Champions League se gli altri sbracano!»

Ranieri sempre schietto in conferenza stampa e davanti i microfoni. Il tecnico della Roma, che dopo Pasqua affronterà l’Inter a San Siro, ha parlato così dell’obiettivo Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE – Claudio Ranieri ha raggiunto i colleghi nella sala stampa di Trigoria in vista della partita tra Roma e Verona. Sempre schietto l’allenatore di Testaccio che ha parlato così dell’obiettivo quarto posto: «Se noi raggiungiamo la Champions League vuol dire che gli altri sbracano e noi siamo stati perfetti. Diciamoci la verità. Noi dobbiamo riuscire a fare il meglio in queste ultime sei partite, dare tutto come stiamo facendo, e sarà molto importante che i tifosi capiscano la situazione che stiamo vivendo. Questi tifosi meritano il massimo, quella che la società vuole: ossia una squadra che sti stabilmente tra le prime quattro e che possa vincere il campionato».

DOPO PASQUA – Tra le avversarie della Roma, nelle ultime partite, ci sarà anche l’Inter. A tal proposito, la Lega Serie A ha reso noto il calendario della trentaquattresima e della trentacinquesima giornata. La partita tra nerazzurri e giallorossi sarà peraltro vietata ai tifosi con residenza nella Capitale, dopo gli scontri avvenuti prima del derby capitolino domenica scorsa. Lo stesso varrà anche per i tifosi della Lazio, quando la formazione biancoceleste arriverà a Milano a metà maggio.