Ranieri: «Fiorentina, contro l’Inter partita totalmente sbagliata»

Ranieri ha giocato titolare Inter-Fiorentina undici giorni fa, finita 4-0. In attesa di tornare in campo coi viola, il difensore dà un giudizio sull’inizio di stagione della squadra di Italiano in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

UNA MALE – Per Luca Ranieri le difficoltà difensive della Fiorentina, viste con l’Inter e non solo, vanno migliorate: «I numeri raccontano che, sotto quell’aspetto, non siamo partiti bene. Ma le statistiche spiegano altro: col Genoa abbiamo fatto una prestazione spettacolare e abbiamo subito gol nell’unico tiro in porta degli avversari. Lo stesso discorso vale per l’andata contro il Rapid Vienna che invece nella sfida di ritorno, dove ha avuto più occasioni, non ha segnato. Restano le due disattenzioni contro il Lecce e la partita totalmente sbagliata di Milano, è vero. Ma siamo pronti già a rifarci contro l’Atalanta».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Giannattasio