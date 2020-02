Ranieri e le misure per il Coronavirus: “Campionato...

Ranieri e le misure per il Coronavirus: “Campionato un po’ condizionato”

Ranieri ha parlato ai media ufficiali della Sampdoria, parlando delle scelte delle ultime ore tra partite a porte chiuse e rinvii per il Coronavirus. Permangono grandi polemiche per la decisione relativa a Juventus-Inter (qui le parole della Curva Nord). Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore della Sampdoria

CAMPIONATO CONDIZIONATO – Claudio Ranieri e le recenti decisioni che hanno riguardato la Serie A, dopo i contagi da Coronavirus: «Il campionato viene un po’ condizionato da queste scelte su porte chiuse, aperte oppure rinvii. Ma bisogna fare di necessità virtù. Ritengo che uno stadio senza pubblico rappresenti la morte del calcio: si gioca in uno stato di irrealtà. Nello spogliatoio se ne parla, ma poi si pensa all’allenamento. In Italia sono state prese ottime prevenzioni sul Coronavirus, anche in Europa se ne stanno accorgendo. Il cittadino e la sua salute sono al di sopra di ogni cosa: anche dello sport ovviamente».