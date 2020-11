Ranieri dopo Sampdoria-Genoa: “Candreva all’Inter faceva solo le corse”

Condividi questo articolo

Claudio Ranieri Sampdoria-Genoa

Ranieri dopo Sampdoria-Genoa terminata 1-1 (vedi QUI), in conferenza stampa ha commentato la prestazione della sua squadra, soffermandosi in particolare su Antonio Candreva e il suo impiego all’Inter.

SU CANDREVA – Ranieri dopo Sampdoria-Genoa in conferenza stampa commenta la prestazione di Antonio Candreva facendo riferimento al suo ruolo all’Inter: «Le prestazioni di Silva e Keita Balde? Loro, e ci metto anche Candreva, sono tre giocatori importantissimi per noi ma Antonio ha finito il campionato scorso ad agosto e poi si è allenato fra virgolette a parte. Nell’Inter faceva in pratica solo le corse, non una partita e nulla di tutto ciò. Un conto è correre così e, anche in allenamento, fare le partite».