Ranieri: Â«Come vedo Inter-Juventus? In TV! Mi prenderei ChielliniÂ»

Ranieri: «Come vedo Inter-Juventus? In TV! Mi prenderei Chiellini»

Claudio Ranieri Sampdoria

Ranieri scherza dopo Sampdoria-Udinese, partita che ha visto la rimonta vincente dei blucerchiati da 0-1 a 2-1 (vedi articolo). L’allenatore, intervistato da Sky Sport, ha anche fatto due battute su Inter-Juventus di domani sera.

DOPPIO EX – Claudio Ranieri ha allenato in carriera sia l’Inter sia la Juventus. Ora alla Sampdoria, dopo aver battuto l’Udinese si è espresso a Sky Sport sul derby d’Italia di domani sera: «Come lo vedo? In televisione, tranquillo, e sentirò i vostri commenti (ride, ndr). Quale panchina sceglierei? Quella della Sampdoria, si sta talmente bene. Un giocatore dei ventidue probabili titolari da rubare per la Sampdoria? Mi prendo Giorgio Chiellini».