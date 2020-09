Ramsey: “Inter grande squadra, avversaria per lo Scudetto! Oltre loro…”

Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus, è stato intervistato in esclusiva da “Sky Sport”. Il gallese ha sottolineato la difficoltà per i bianconeri di confermarsi campioni d’Italia, inserendo anche l’Inter nel lotto delle pretendenti.

CONCORRENZA ALTA – Secondo Aaron Ramsey sarà difficile per la Juventus confermarsi come campionessa d’Italia. Il centrocampista gallese ha infatti reso note quali siano le tante possibili pretendenti per il titolo, inserendo anche i nerazzurri allenati da Antonio Conte. Ecco le sue parole: «L’Inter è una grande squadra hanno comprato mlti giocatori, sono una delle sfidanti per lo Scudetto, ma anche il Napoli è molto forte. Penso anche al Milan che ha finito bene la scorsa stagione e hanno inizito bene. La Serie A quest’anno è molto difficile, ci sono moltissime pretendenti».