Rampulla: «Sudamericani Inter? Un giorno in più conta! Inzaghi li schieri»

Correa, Lautaro Martinez, Vecino e Vidal sono tutti e quattro in dubbio per Sampdoria-Inter, e difficilmente partiranno dal 1′. L’ex portiere Michelangelo Rampulla, in collegamento con Sportitalia, ritiene che Inzaghi dovrebbe comunque schierarli.

RIPOSO EFFETTUATO – In vista della partita di oggi con la Sampdoria, sull’impiego dei sudamericani, Michelangelo Rampulla è possibilista: «Un giorno di riposo in più è importante. Credo che l’Inter faccia bene a schierarli e metterli in campo, la Juventus avendo avuto un giorno in meno ha avuto qualche problema in più. Io credo che un giorno in più di riposo sia tanta roba: Simone Inzaghi fa bene a schierarli. Ancora favorita per lo scudetto? Sicuramente sì. Il novero delle pretendenti è molto alto quest’anno, però io l’Inter la vedo un gradino sopra le altre. Dietro l’Inter vedo Milan, Roma, Lazio, Napoli, Juventus e Atalanta, che anche l’anno scorso era partita così così e poi ha fatto un grandissimo campionato. Però sì, l’Inter è un gradino sopra le altre».