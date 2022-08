Rampulla: «Radu a Cremona per rilanciarsi!». E lo difende per Bologna-Inter

Rampulla commenta il passaggio di Radu alla Cremonese. Secondo l’ex portiere grigiorosso, intervenuto come ospite su Sky Sport 24, il classe ’97 scuola Inter ha fatto la scelta giusta e dimostrerà il suo valore con questa nuova maglia.

SCELTA GIUSTA – Michelangelo Rampulla, nel giorno del suo sessantesimo compleanno, interviene in collegamento su Sky Sport 24. L’ex portiere della Juventus, famoso ai tempi della Cremonese per essere stato il primo portiere a segnare un gol su azione in Serie A, commenta anche l’arrivo di Andrei Radu a Cremona. Secondo Rampulla, il classe ’97 di proprietà dell’Inter potrà dimostrare il suo valore in Serie A con la maglia dei grigiorossi: «Non si può giudicare un portiere da un errore (si riferisce all’ultimo Bologna-Inter, ndr). Non è nemmeno un errore da portiere. In allenamento può succedere, spesso. In partita non dovrebbe. La piazza di Cremona ti lascia tranquillo. Radu ha fatto la scelta giusta. Qui potrà rilanciarsi e dimostrare il proprio valore. Le pressioni oggi sono maggiori a causa dei social e dei media. Che si aggiungono a quelle dei tifosi e della società che deve raggiungere degli obiettivi». Così Rampulla sul giovane collega Radu, nuovo estremo difensore della Cremonese in prestito dall’Inter.