Rampulla: “Inter, bicchiere mezzo pieno. Conte? Ecco cosa vedo”

Antonio Conte Verona-Inter

La sconfitta dell’Inter col Real Madrid non porta con sé strascichi troppo negativi. Questa è l’opinione di Michelangelo Rampulla, ex portiere. Ai microfoni di “TMW Radio”, l’ex compagno di Conte analizza poi l’operato del tecnico nerazzurro.

BICCHIERE MEZZO PIENO – Nella sconfitta dell’Inter a Madrid ci sono diverse elementi che la rendono meno amara. Lo pensa anche Michelangelo Rampulla: «Vorrei vedere anche io il bicchiere mezzo pieno. Se tu sei sotto 2-0 col Real a Madrid e porti la partita sul 2-2 vuol dire che hai qualità, che hai carattere, e che la squadra sta crescendo. Ha ragione Antonio (Conte, ndr), recuperare due gol al Real Madrid non è mai facile. Vero però anche che sei sempre a rincorrere, e questo dovrebbe far riflettere anche Conte. E questo non è un bene Noto comunque il fattore positivo della grande voglia di rivalsa e di recuperare il risultato».

CONTE – Rampulla continua poi sul tecnico nerazzurro, suo ex compagno a Torino: «Da ex juventino, in una squadra come l’Inter deve andarci coi piedi di piombo. Anche a me è sembrato come se si stesse contenendo nell’esprimere tutta la sua grinta, la sua voglia… Forse per non dar fastidio. A volte basta un episodio, una partita recuperata o vinta, un passaggio del turno in Champions…sai, un episodio positivo ti può portare tutta la positività di questo mondo».